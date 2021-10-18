Россия в ООН выступила с предложением к НАТО

Россия предлагает договориться с НАТО о мерах деэскалации, в том числе взаимном снижении военной активности вдоль границы России и стран альянса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.
«Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности», - сказал Белоусов.
По его словам, сегодня востребованы «шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей».
6 октября НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократится вдвое – с 20 до 10 человек.
По информации телеканала Sky News, причиной стала «предполагаемая враждебная деятельность» России. В пресс-службе НАТО подтвердили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ответ на действия НАТО РФ приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.