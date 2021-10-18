Вассерман пожаловался на недосып депутатов

«Ужас сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не могу привыкнуть. Возможно, получится перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеальным для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы нами обязательно все будут приняты и рассмотрены, здесь вопросов нет», — сказал депутат.