Вассерман пожаловался на недосып депутатов

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выступил с предложением о переносе начала заседаний нижней палаты парламента, поскольку 10 часов утра — это слишком рано. Слова парламентария цитирует Telegram-канал URA.RU.
Вассерман подчеркнул, что депутаты не высыпаются, и они вынуждены приезжать на работу в сонном состоянии.
«Ужас сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не могу привыкнуть. Возможно, получится перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеальным для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы нами обязательно все будут приняты и рассмотрены, здесь вопросов нет», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что Вассермана заметили в Госдуме с загадочным гаджетом. Он пришел на первое заседание с планшетом на шее и без своей знаменитой жилетки.
Депутат пояснил журналистам, что решил не одевать жилетку, поскольку опасался возможных проблем при входе.
«Решил, что сначала следует разобраться с правилами охраны, а потом уже решить, что носить», — сказал он. И уточнил, что загадочный девайс, с которым он пришел в Госдуму, — это простой планшет.
Также телеведущий добавил, что его первый рабочий день в Госдуме прошел в обычном режиме.