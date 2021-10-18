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Вассерман пожаловался на недосып депутатов из-за заседаний в Госдуме

Анна Безрукова
23 минуты назад

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выступил с предложением о переносе начала заседаний нижней палаты парламента, поскольку 10 часов утра — это слишком рано. Слова парламентария цитирует Telegram-канал URA.RU.

Вассерман пожаловался на недосып депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вассерман подчеркнул, что депутаты не высыпаются, и они вынуждены приезжать на работу в сонном состоянии.

«Ужас сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не могу привыкнуть. Возможно, получится перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеальным для меня, да и для многих моих коллег. Здоровье же важно, законы нами обязательно все будут приняты и рассмотрены, здесь вопросов нет», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Вассермана заметили в Госдуме с загадочным гаджетом. Он пришел на первое заседание с планшетом на шее и без своей знаменитой жилетки.

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Депутат пояснил журналистам, что решил не одевать жилетку, поскольку опасался возможных проблем при входе.

«Решил, что сначала следует разобраться с правилами охраны, а потом уже решить, что носить», — сказал он. И уточнил, что загадочный девайс, с которым он пришел в Госдуму, — это простой планшет.

Также телеведущий добавил, что его первый рабочий день в Госдуме прошел в обычном режиме.

Напомним, ранее Анатолий Вассерман был принят единогласным решением в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме восьмого созыва. В беседе с ТАСС депутат отметил, что, несмотря на сотрудничество со «Справедливой Россией», он не планирует входить в ее ряды.
Политика,Анатолий Вассерман,Справедливая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,ИТАР-ТАСС,
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