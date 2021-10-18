Назван основной кандидат на пост детского омбудсмена

Пост уполномоченного по правам ребенка вместо Анны Кузнецовой возможно займет член Общественной палаты Наталья Агре. Близкие к аппарату омбудсмена источники считают ее главным кандидатом.

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«В качестве основного кандидата на должность уполномоченного при президенте по правам ребенка обсуждается кандидатура члена Общественной палаты и экс-главы основанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко рекламной компании Натальи Агре. Итоговое решение по этой кандидатуре пока не принято», — сообщило издание РБК со ссылкой на источники, близкие к аппарату президента.

Назначение нового детского омбудсмена должно произойти в ближайшее время, напомнило издание.

Предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова находилась в первой пятерке списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Она стала единственной из состава партии, кто занял депутатский мандат. Президент РФ Владимир Путин снял ее с поста из-за избрания в Госдуму. В настоящее время неизвестно, кого поставят на эту должность.

Наталья Агре с 2020-го года руководит Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Ей 43 года, она воспитывает четверых детей.