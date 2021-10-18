Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы

Россия — сильная страна, она ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет опасности. Об этом в интервью для документального фильма телеканала France 5 «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Так Песков ответил на вопрос журналистки, хочет ли Россия, чтобы Европа «разобщилась».
«Мы совершенно не заинтересованы (в этом). <...> Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски <...> самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. <...> Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против «страшных» русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — сказал Песков.
Пресс-секретарю президента также заявили, что в Европе зачастую чувствуют «угрозу» от России, приведя пример, когда весной, Москва «наращивала» войска у границ Украины. Песков заявил, что в России могут «понять» такие ощущения, но подчеркнул, что необходимо лучше изучить ситуацию. В частности, перед передвижением российских войск проходили «массированные» учения войск НАТО, указал пресс-секретарь президента России. Практически никто не говорил о «концентрации» сил НАТО, но многие — о российских военных.
Также Песков назвал «худшим сценарием» перспективу вступления Украины в НАТО и заверил, что в таком случае Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».