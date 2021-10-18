В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Россия и США внесли в ООН «историческую» резолюцию по кибербезопасности

Елена Прошина
56 минут назад

Россия и США внесли совместную резолюцию по кибербезопасности на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет «Коммерсант».

РФ и США внесли в ООН «историческую» резолюцию по кибербезопасности
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, голосование по резолюции пройдет в комитете Генеральной ассамблеи в ноябре. Общее голосование состоится в декабре. Известно, что в документе идет речь как о внедрении добровольных правил ответственного поведения, так и о возможном введении в будущем определенных обязательных норм.

Андрей Крутских, директор Департамента международной информационной безопасности российского МИД, заявил, что подача резолюции по кибербезопасности совместно с США — исторический момент. Об этом он сказал в ходе неформальных консультаций ООН. Крутских подчеркнул, что этот документ крайне важен в стратегическом плане, ведь его принятие способно закончить период функционирования двух площадок, занимающихся вопросами кибербезопасности в ООН.

В настоящий момент формулировкой правил поведения в киберпространстве в рамках ООН занимаются Группа правительственных экспертов (ГПЭ), которую поддерживает Вашингтон, и Рабочая группа открытого состава (РГОС), функционирующая по инициативе Москвы.

Политика,Интернет,Андрей Крутских,Генассамблея ООН,ООН,МИД,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители