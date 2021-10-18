РФ и США внесли в ООН «историческую» резолюцию по кибербезопасности

Россия и США внесли совместную резолюцию по кибербезопасности на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет «Коммерсант».

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По информации газеты, голосование по резолюции пройдет в комитете Генеральной ассамблеи в ноябре. Общее голосование состоится в декабре. Известно, что в документе идет речь как о внедрении добровольных правил ответственного поведения, так и о возможном введении в будущем определенных обязательных норм.

Андрей Крутских, директор Департамента международной информационной безопасности российского МИД, заявил, что подача резолюции по кибербезопасности совместно с США — исторический момент. Об этом он сказал в ходе неформальных консультаций ООН. Крутских подчеркнул, что этот документ крайне важен в стратегическом плане, ведь его принятие способно закончить период функционирования двух площадок, занимающихся вопросами кибербезопасности в ООН.