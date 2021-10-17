Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачёва нужно посадить в тюрьму за развал страны. Мнением политик поделился в интервью «Эху Москвы».
Горбачёва надо было отправить в места не столь отдалённые. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77% граждан проголосовали за это, — пояснил Зюганов.
Лидер КПР высказал мнение после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления.
Зюганов также добавил, что СССР не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители стран, сотрудничавших с гитлеровским режимом.