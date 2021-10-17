Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачёва нужно посадить в тюрьму за развал страны. Мнением политик поделился в интервью «Эху Москвы».

Горбачёва надо было отправить в места не столь отдалённые. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77% граждан проголосовали за это, — пояснил Зюганов.

Лидер КПР высказал мнение после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина , который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления.

Зюганов также добавил, что СССР не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители стран, сотрудничавших с гитлеровским режимом.