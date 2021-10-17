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Зюганов призвал посадить Горбачёва за развал СССР

News.ru
50 минут назад

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачёва нужно посадить в тюрьму за развал страны. Мнением политик поделился в интервью «Эху Москвы».

Горбачёва надо было отправить в места не столь отдалённые. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77% граждан проголосовали за это, — пояснил Зюганов.

Лидер КПР высказал мнение после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления.

В шведской прессе поблагодарили Горбачева за крах СССР

Зюганов также добавил, что СССР не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители стран, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Политика,Видео,Михаил Горбачев,Геннадий Зюганов,Вячеслав Володин,КПРФ,Госдума,Эхо Москвы,
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