В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Американскую журналистку упрекнули в невнимательности во время беседы с Путиным

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
1 час назад

Американская корреспондент Хэдли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина.

Телеведущую упрекнули за поведение во время беседы с Путиным
Фото: ReutersReuters

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера – прим. ВЗГЛЯД), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – рассказал автор передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Российский лидер владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.

«Мой лучший ракурс»: американская журналистка похвасталась фото с Путиным

Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.

Напомним, что цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.

Политика,Александр Новак,Владимир Путин,ЕС,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
170
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители