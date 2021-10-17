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В Кремле рассказали о сложностях в общении с Зеленским

Lenta.ruиещё 5
48 минут назад

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно общаться, потому что он упорно называет Россию участницей конфликта в Донбассе. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, именно эти сложности препятствуют тому, чтобы все четыре лидера «нормандской четверки» вели переговоры вместе, а не по отдельности.

Песков еще раз подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и это прописано в минских договоренностях. Непризнание Зеленским этого документа, подписанного его предшественником, сильно затрудняет общение.

«То есть, Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — отметил представитель российского президента.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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