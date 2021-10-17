В Крыму оценили намерение Киева «задавить» Россию в Гааге

Российский юрист-международник Александр Молохов назвал профанацией заявление Киева о намерении «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге. Молохов призвал украинские власти не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива, передает РИА «Новости».

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Эксперт отметил, что пролив является зоной внутренних территориальных вод России. Поэтому все претензии украинской стороны на Керченский пролив - «сплошная профанация».

«Любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией», - сказал Молохов.

По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией «Таврида» (Брюссель).

В частности, в Черном море можно было бы провести «своеобразный следственный эксперимент» с воссозданием реальной ситуации, возникшей у берегов Крыма по вине экс-президента Порошенко и военно-морского руководства.

Молохов отметил, что Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако «киевские власти ничего не поняли и ничему не научились».

Александр Молохов является заместителем руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ.

Катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в 2018 году нарушили границу России, двинувшись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Корабли были задержаны, против моряков в России возбудили уголовное дело, но через год передали Киеву в рамках обмена задержанными.