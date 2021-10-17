В Крыму оценили намерение Киева «задавить» Россию в Гааге

Российский юрист-международник Александр Молохов назвал профанацией заявление Киева о намерении «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге. Молохов призвал украинские власти не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что пролив является зоной внутренних территориальных вод России. Поэтому все претензии украинской стороны на Керченский пролив - «сплошная профанация».
«Любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией», - сказал Молохов.
По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией «Таврида» (Брюссель).
В частности, в Черном море можно было бы провести «своеобразный следственный эксперимент» с воссозданием реальной ситуации, возникшей у берегов Крыма по вине экс-президента Порошенко и военно-морского руководства.
Молохов отметил, что Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако «киевские власти ничего не поняли и ничему не научились».
Александр Молохов является заместителем руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ.
Катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в 2018 году нарушили границу России, двинувшись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Корабли были задержаны, против моряков в России возбудили уголовное дело, но через год передали Киеву в рамках обмена задержанными.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года.