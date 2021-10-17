В России предложили ликвидировать Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что лучшим способом прекращения войны на Донбассе была бы ликвидация государства Украина. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

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«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — считает Безпалько.

Он считает, что украинское государство прилагает все усилия к тому, чтобы сделать жизнь своих граждан хуже. При этом разрушаются не только общественные институты, но и инфраструктура страны, ее промышленность и социальная сфера. Этот факт также, по мнению Безпалько, говорит о предпочтительности сценария демонтажа украинской государственности в ее нынешнем виде.

По его мнению, Украина не обладает на данный момент «субъектностью», и является лишь частью инструментария, контролируемого Западом. Причем для этих целей используется националистическая риторика. В таких условиях, прогресса в исполнении Минских соглашений ожидать не приходится, уверен Безпалько.