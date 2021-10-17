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В России предложили ликвидировать Украину

Елена Прошина
1 час назад

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что лучшим способом прекращения войны на Донбассе была бы ликвидация государства Украина. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

В России предложили ликвидировать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — считает Безпалько.

Он считает, что украинское государство прилагает все усилия к тому, чтобы сделать жизнь своих граждан хуже. При этом разрушаются не только общественные институты, но и инфраструктура страны, ее промышленность и социальная сфера. Этот факт также, по мнению Безпалько, говорит о предпочтительности сценария демонтажа украинской государственности в ее нынешнем виде.

По его мнению, Украина не обладает на данный момент «субъектностью», и является лишь частью инструментария, контролируемого Западом. Причем для этих целей используется националистическая риторика. В таких условиях, прогресса в исполнении Минских соглашений ожидать не приходится, уверен Безпалько.

Безпалько назвал гипотетически возможной войну между Украиной и Россией. При этом Украина будет выступать тут исключительно в роли инструмента в противостоянии России с ее геополитическими противниками, добавил он.

Политика,Богдан Безпалько,
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