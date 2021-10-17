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Политолог назвал возможного преемника Путина

News.ru
14 минут назад

Политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы. Своё мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы».

Политолог назвал возможного преемника Путина
Фото: ТАССТАСС

На этой неделе хэдлайнер гонки преемников — Дмитрий Патрушев. Неслучайно Патрушев подвергается значительным нападкам с разных сторон. Но в этом есть и глубокий политический подтекст, связанный с не исключёнными преемническими перспективами этого, — рассказал Белковский.

Он отметил, что Патрушева чаще всего ругают за удорожание продуктов питания.

Накануне американский телеканал CNN обвинил российского президента Владимира Путина в сексизме за его слова в адрес журналистки CNBC Хедли Гэмбл. В ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Путин назвал Гэмбл «красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое».

Всё дело в том, что американская журналистка продолжала задавать один и тот же вопрос про поставки российского газа в Европу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского лидера, Гэмбл назвала действия России шантажом. При этом американская журналистка после инцидента опубликовала на своей странице в Instagram пост, где она держит свежий номер газеты «Коммерсант» с её фотографией на обложке.

Политика,Станислав Белковский,Дмитрий Патрушев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Газета "Коммерсантъ",Эхо Москвы,CNN,
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