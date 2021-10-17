Политолог назвал возможного преемника Путина

Политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы. Своё мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы».

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На этой неделе хэдлайнер гонки преемников — Дмитрий Патрушев. Неслучайно Патрушев подвергается значительным нападкам с разных сторон. Но в этом есть и глубокий политический подтекст, связанный с не исключёнными преемническими перспективами этого, — рассказал Белковский.

Он отметил, что Патрушева чаще всего ругают за удорожание продуктов питания.

Накануне американский телеканал CNN обвинил российского президента Владимира Путина в сексизме за его слова в адрес журналистки CNBC Хедли Гэмбл. В ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Путин назвал Гэмбл «красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое».