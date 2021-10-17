В Госдуме признали снижение пенсий и льгот в России

Размер льгот и выплат в России с каждым годом снижается, так как их рост ниже фактической инфляции, сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, для тех, кто находится на заслуженном отдыхе, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас. Как отметила парламентарий, абсолютная помощь с каждым годом снижается. «Поэтому важно предусмотреть в нашем законодательстве индексацию всех мер социальной поддержки, всех социальных выплат на фактическую инфляцию», — заявила Стенякина.

Также важно увеличить минимальный размер оплаты труда, потому что от его уровня напрямую зависит расчёт всех остальных мер социальной поддержки и льгот для россиян. При этом депутат высказалась за рост уже с 2022 года.

Как сообщалось ранее, граждан России в 2022 году ожидает индексация страховых и социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, с 1 января следующего года страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а с 1 апреля индексация на 7,7% затронет социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.