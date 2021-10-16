Глава МИД Украины пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «задавить» Россию юридическими аргументами в Гаагском суде. Киев намерен пожаловаться на Москву из-за инцидента со своими военными плавсредствами в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву», - заявил Кулеба.

По его мнению, «последствия для нарушителей будут серьезными и продолжительными».

В МИД РФ заявили, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. Дипломаты отметили, что Киев злоупотребляет международными судами, чтобы оспорить российский суверенитет над Крымом.