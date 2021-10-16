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Глава МИД Украины пообещал «задавить» Россию в Гаагском суде

Майк Габриелян
32 минуты назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «задавить» Россию юридическими аргументами в Гаагском суде. Киев намерен пожаловаться на Москву из-за инцидента со своими военными плавсредствами в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД Украины пообещал задавить Россию в Гаагском суде
Фото: ReutersReuters

«Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву», - заявил Кулеба.

По его мнению, «последствия для нарушителей будут серьезными и продолжительными».

В МИД РФ заявили, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. Дипломаты отметили, что Киев злоупотребляет международными судами, чтобы оспорить российский суверенитет над Крымом.

Катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в 2018 году нарушили границу России, двинувшись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских пограничников. Украинские плавсредства были задержаны. Против членов экипажей в России возбудили уголовное дело, но через год передали Киеву.

Политика,Дмитрий Кулеба,МИД,
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