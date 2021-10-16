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Лаврова и Шойгу заподозрили в мошенничестве

Майк Габриелян
46 минут назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отказ от депутатского мандата главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу «напоминает мошенничество». Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Лаврова и Шойгу заподозрили в мошенничестве
Фото: ТАССТАСС

«Люди голосовали за этих конкретных лиц. Они хотели их видеть в Госдуме. А они не пошли. Это напоминает состав преступления — мошенничество. Граждане голосуют, что Лавров должен быть депутатом. Нет. Шойгу? Нет. Это недопустимо», - сказал Жириновский.

Политик добавил, что это равносильно тому, что граждане голосовали бы за ЛДПР, а в Думу «пришла ПДЛР какая-то там».

Глава ЛДПР отметил, что ранее уже пострадал за подобные высказывания: его на месяц «отлучили от эфира». Однако он категорически отказался называть фамилии тех, кто это сделал.

Зимой этого года Жириновский выступил со скандальным заявлением на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он заявил, что сокращение партийных списков и продавливание кандидатов от «Единой России» приведёт только к ненависти к этой политической силе.

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