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Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ и США недовольны текущим уровнем отношений

Газета.Ruиещё 3
23 минуты назад

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что ни Россия, ни США не удовлетворены нынешним уровнем отношений и считают, что они должны стать лучше. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер Оверчук заявил о «завалах» между РФ и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оверчук отметил, что Соединенным Штатам и России нужны прямые контакты и объяснение друг другу логики своих действий.

"Ни Россия, ни США не удовлетворены текущем уровнем двухсторонних отношений. На всех уровнях считают важным улучшать их. В отношениях двух стран остается много "завалов". Но необходимость улучшать экономические связи очевидна", — подчеркнул Оверчук.

Он добавил, что США И Россия считают необходимыми улучшать обоюдные отношения на всех уровнях. По словам Оверчука, одна из тем, которая будет прорабатываться министерствами двух стран станет вопрос борьбы с изменением климата.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вице-премьер посетит США, где встретится с представителями администрации и бизнеса. Он также отметил, что экономическое сотрудничество России и США и "прагматичное взаимодействие" на уровне компаний продолжаются.

Политика,Алексей Оверчук,Анатолий Антонов,Правительство РФ,
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