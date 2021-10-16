Вице-премьер Оверчук заявил о «завалах» между РФ и США

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что ни Россия, ни США не удовлетворены нынешним уровнем отношений и считают, что они должны стать лучше. Об этом сообщает ТАСС.

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Оверчук отметил, что Соединенным Штатам и России нужны прямые контакты и объяснение друг другу логики своих действий.

"Ни Россия, ни США не удовлетворены текущем уровнем двухсторонних отношений. На всех уровнях считают важным улучшать их. В отношениях двух стран остается много "завалов". Но необходимость улучшать экономические связи очевидна", — подчеркнул Оверчук.

Он добавил, что США И Россия считают необходимыми улучшать обоюдные отношения на всех уровнях. По словам Оверчука, одна из тем, которая будет прорабатываться министерствами двух стран станет вопрос борьбы с изменением климата.