Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму

Украина ввела санкции в отношении еще 237 человек в связи с выборами в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.