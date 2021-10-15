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Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму

ТАССиещё 7
56 минут назад

Украина ввела санкции в отношении еще 237 человек в связи с выборами в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.

Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму
Фото: © Ukrainian Presidential Press Office via AP© Ukrainian Presidential Press Office via AP

"На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании - обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Данилов, уточнив, что новое решение касается 237 человек.

По словам секретаря СНБО, большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, это члены избирательных комиссий.

Политика,Алексей Данилов,Госдума,
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