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Путин оценил пословицами ситуацию в Нагорном Карабахе

Мария Иванова
1 час назад

Президент России Владимир Путин, говоря на заседании Совета глав государств СНГ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, вспомнил «мудрости российские». Фрагмент его выступления публикует Telegram-канал «Пул N3».

Путин оценил пословицами ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Азербайджану были переданы Агдамский, Лачинский и Кельбаджарские районы.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «диванных аналитиков», недовольных исходом конфликта в Нагорном Карабахе.

По словам президента России Владимира Путина, ситуация в Нагорном Карабахе «еще раз подтверждает наши мудрости российские».

«Плохой мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее», - заметил глава государства.

Он также выразил признательность коллегам по СНГ за оценку действий России по остановке конфликта и рассказал о роли миротворцев в регионе, пишет ТАСС.

«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись свыше 52 тыс. человек», - подчеркнул Путин.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет глав государств СНГ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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