Госдума займется решением одной из главных проблем России

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — подчеркнул Володин.