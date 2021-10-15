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Гол Макрона в благотворительном футбольном матче попал на видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие благотворительном матче с медработниками в честь 50-летия футбольного клуба «Варьете» и отметился на поле голом.

Игра проходила в минувший четверг в коммуне Пуасси. В команду французского лидера вошли бывший главный тренер английского клуба «Арсенал» Арсен Венгер, а также экс-футболисты Кристиан Карамбё и Марсель Десайи. Политик провел на поле 75 минут и забил пенальти.

Матч против сотрудников больницы завершился со счетом 6:1 в пользу бывших спортсменов. Вырученные средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, им руководит супруга президента страны Бриджит Макрон.

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