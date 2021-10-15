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Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах

Российская Газетаиещё 6
1 час назад

Кисида в программной речи в парламенте 8 октября заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах
Фото: ТАССТАСС

"Такого рода заявления не могут не вызывать разочарования, потому что ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет", - сказала Матвиенко в интервью RT.

Она подчеркнула, что позиция России по этому вопросу открытая и понятная, а российский суверенитет над Курилами будет сохраняться всегда.

"Вместе с тем мы соседи с Японией и, конечно, должны выстраивать добрососедские отношения. И мы настроены именно на такой диалог", - отметила Матвиенко и назвала нонсенсом, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора.

"Мы сразу сказали: это не связанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения", - продолжила парламентарий.

Спикер также напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина о совместном хозяйственном освоении Курильских островов.

По ее мнению, заявления Кисиды могут быть вызваны внутриполитической ситуацией в Японии.

"Сейчас там горячие дни, готовятся парламентские выборы, думаю, жизнь расставит все на свои места. И прагматичный подход, и заинтересованность японской стороны развивать сотрудничество с Россией в самом широком смысле этого слова, по разным направлениям, в том числе экономическое, возобладает", - заключила Матвиенко.

Политика,Владимир Путин,
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