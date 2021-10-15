В Совфеде рассказали о мешающем отношениям с США «завале» проблем

Отношениям России и США мешает «завал» проблем, поэтому каких-то серьезных решений и договоренностей ожидать в настоящее время сложно. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT.

По ее словам, есть целый ряд проблем, которые можно решить лишь на основе договоренностей этих двух стран, на которые они постепенно будут выходить.

«И я уверена, что мы придем — да, наверное, понадобится больше времени, чем хотелось, — но мы все равно придем к таким договоренностям», — отметила спикер Совфеда.

Она выразила надежду, что после визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд продолжится диалог между странами.

«Процесс начался, и я думаю, что он продолжится, я в это верю», — заключила Матвиенко.