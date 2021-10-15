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В Совфеде рассказали о мешающем отношениям с США «завале» проблем

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Отношениям России и США мешает «завал» проблем, поэтому каких-то серьезных решений и договоренностей ожидать в настоящее время сложно. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT.

В Совфеде рассказали о мешающем отношениям с США «завале» проблем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, есть целый ряд проблем, которые можно решить лишь на основе договоренностей этих двух стран, на которые они постепенно будут выходить.

«И я уверена, что мы придем — да, наверное, понадобится больше времени, чем хотелось, — но мы все равно придем к таким договоренностям», — отметила спикер Совфеда.

Она выразила надежду, что после визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд продолжится диалог между странами.

«Процесс начался, и я думаю, что он продолжится, я в это верю», — заключила Матвиенко.

Нуланд прилетела в Москву 11 октября. В рамках визита она встретилась с заместителем МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в данной сфере. Вместе с тем она побеседовала с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Дмитрий Козак,Валентина Матвиенко,Администрация Президента РФ,Совет Федерации,МИД,
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