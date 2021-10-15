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В японском МИД заявили, что Кисида и Путин продолжат диалог по мирному договору

Газета.Ruиещё 3
27 минут назад

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор
Фото: ReutersReuters

"В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры", - заявил Мотэги.

Ранее Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы. Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года.

Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Политика,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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