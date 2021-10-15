Путин и Кисида договорились обсудить мирный договор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.

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"В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры", - заявил Мотэги.

Ранее Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы. Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года.