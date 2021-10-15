В Госдуме ответили на призыв Авакова к войне за Крым

Все эти заявление — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае всё закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооружённым силам показать свою мощь. Наступление украинской армии закончится, не успев начаться, — заявил Шеремет.