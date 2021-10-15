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В Госдуме ответили на призыв Авакова начать войну за Крым

News.ru
29 минут назад

Безумием назвал слова бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооружённым путём депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме ответили на призыв Авакова к войне за Крым
Фото: ТАССТАСС

Все эти заявление — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае всё закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооружённым силам показать свою мощь. Наступление украинской армии закончится, не успев начаться, — заявил Шеремет.

Он также призвал власти Украины прекратить «терроризировать» население Донбасса и дать гражданам возможность жить и развиваться так, как им того хочется.

Ранее экс-министр Арсен Аваков сообщил, что Украина должна располагать наработанным сценарием возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса с использованием современных форм вооружения и стратегий.
Политика,Крым наш,Михаил Шеремет,Арсен Аваков,Госдума,МВД,РИА Новости,
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