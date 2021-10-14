В Дагестане избрали нового главу из списка Путина

Народное собрание Дагестана на сессии 14 октября избрало Врио Сергея Меликова главой региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

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Вторая сессия Народного собрания седьмого созыва началась в зале заседаний, где депутатам предстояло избрать главу Дагестана. В зале также присутствовал полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, им был зачитан список кандидатов на пост главы республики, который ранее представил Владимир Путин.

Сообщается, что из 87 проголосовавших депутатов, голоса 82-х были за Меликова.

В списке представленных Путиным кандидатов в Народное собрание оказались: член избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов, заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов.