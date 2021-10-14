В Дагестане избрали нового главу из списка Путина

Народное собрание Дагестана на сессии 14 октября избрало Врио Сергея Меликова главой региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Вторая сессия Народного собрания седьмого созыва началась в зале заседаний, где депутатам предстояло избрать главу Дагестана. В зале также присутствовал полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, им был зачитан список кандидатов на пост главы республики, который ранее представил Владимир Путин.
Сообщается, что из 87 проголосовавших депутатов, голоса 82-х были за Меликова.
В списке представленных Путиным кандидатов в Народное собрание оказались: член избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов, заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов.
Пятого октября прошлого года глава государства принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, после его назначения своим советником. Врио руководителя республики стал член СФ от Ставропольского края Сергей Меликов.