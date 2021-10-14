Консульство РФ связало взлом аккаунта со статьей Медведева об Украине

Исполняющий обязанности генерального консула РФ на Украине Игорь Демяненко рассказал, что политологи связывают взлом Instagram-аккаунта российских дипломатов с вышедшей ранее статьей Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины. В материале, вышедшем 11 октября, Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону».

14 октября российские дипломаты сообщили о взломе Instagram-аккаунта генконсульства РФ в Харькове. На странице появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, в котором хакеры от имени российских дипломатов «восхитились украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли».

Также в посте содержались «провокационные высказывания» в адрес российского руководства.

«По отзывам некоторых местных политологов, которые связываются с консульством, спецслужбы Украины решили таким образом ответить на статью Д.А. Медведева об Украине», - рассказал Демяненко.