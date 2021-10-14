В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.93
Войти в почту

Консульство РФ связало взлом аккаунта со статьей Медведева об Украине

Мария Иванова
33 минуты назад

Исполняющий обязанности генерального консула РФ на Украине Игорь Демяненко рассказал, что политологи связывают взлом Instagram-аккаунта российских дипломатов с вышедшей ранее статьей Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Газета.ру».

Консульство РФ связало взлом аккаунта со статьей Медведева об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины. В материале, вышедшем 11 октября, Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону».

14 октября российские дипломаты сообщили о взломе Instagram-аккаунта генконсульства РФ в Харькове. На странице появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, в котором хакеры от имени российских дипломатов «восхитились украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли».

Также в посте содержались «провокационные высказывания» в адрес российского руководства.

«По отзывам некоторых местных политологов, которые связываются с консульством, спецслужбы Украины решили таким образом ответить на статью Д.А. Медведева об Украине», - рассказал Демяненко.

По его словам, хакеры также хотели дискредитировать работу российских дипломатов и надеялись, что сотрудников консульства раскритикуют в МИД России.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители