Глава РФ раскрыл основные задачи власти

Президент России Владимир Путин рассказал, какие основные задачи стоят перед российскими властями. Это улучшение демографических показателей и увеличение доходов граждан. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу CNBC, сообщает RT.
По его словам, самой главной и приоритетной проблемой остается низкий доход граждан страны. Это основная задача, которую власти России должны решить простыми линейными методами, пояснил Путин.
Президент России отметил, что выполнение этой задачи потребует качественный рост экономики.
Второй важной задачей Путин назвал улучшение демографических показателей. Он уточнил, что это целый набор социальных вопросов: образование, здравоохранение, поддержка семей с детьми. Чтобы решить все эти задачи, правительство России наметило определенные национальные цели развития.
Владимир Путин также выразил свое отношение к политике США. Он рассказал, что Америка ошибается, пытаясь использовать доллар в качестве санкционного инструмента. По его словам, это вынуждает Россию и другие страны переходить к расчетам в других валютах. Поэтому конъюнктурная политика Вашингтона приводит к подрыву преимуществ доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты.