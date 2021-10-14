Захарова оценила перспективу развития отношений России и США

Москва готова к мирному диалогу с Вашингтоном. Вопрос только в том, готов ли к нему Вашингтон. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова передают РИА Новости.

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Захарова прокомментировала перспективы отношений двух государств после визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Нуланд провела встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, также на переговорах присутствовал заместитель министра обороны Александр Фомин. 13 октября она встретилась с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

По словам Захаровой, Нуланд по итогам всех встреч улетела обратно в Вашингтон с объемным списком вопросов, решение которых поможет Москве и Вашингтону приблизиться к миру. Она отметила, что все эти проблемы хорошо известны и неоднократно обсуждались. Главный вопрос в том, будет ли какое-то движение вперед в отношениях двух государств или все останется по-прежнему.