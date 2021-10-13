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Ангола понадеялась на помощь России

Lenta.ru
53 минуты назад

Ангола нацелена на серьезные изменения в политической и экономической сферах и рассчитывает на помощь России в проведении реформ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тете Антониу. Его слова приводит ТАСС.

Ангола понадеялась на помощь России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, власти Анголы ценят то внимание, с которым Москва следит за преобразованиями в государстве.

«Надеемся, что те трансформации, которые происходят в моей стране, найдут свое отражение в наших отношениях, прежде всего в экономической сфере, где происходит процесс диверсификации», — указал он.

Глава ангольского МИД поприветствовал помощь от российских специалистов и понадеялся на передачу «передовых технологий и ноу-хау» от российской стороны.

«Мы неизменно рассчитываем на помощь РФ как на международном уровне, так и в двусторонних отношениях», — заключил он.

Ранее турецкое издание Clash Report заявило, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера наращивает свое присутствие в Африке. В настоящее время российские наемники в Африке начали создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам для расширения своего влияния на континенте.

Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,
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