Путин рассказал, почему не заразился коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом из-за защиты, которую ему обеспечила вакцина «Спутник V».

Американская журналистка Хэдли Гембл спросила у Путина в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», собирается ли он посетить 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго в ноябре.

Президент России ответил, что пока не принял решение о личном присутствии на конференции, но в любом случае примет участие в ее работе.

После этого Гембл поинтересовалась, не боится ли Владимир Путин заразиться COVID-19, на что российский лидер ответил, что у него была такая возможность, но прививка ему не позволила заболеть.

«У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина «Спутник V», - цитирует президента «Интерфакс».

Владимир Путин вакцинировался от COVID-19 еще в феврале. 29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер признался, что у него до сих пор сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.