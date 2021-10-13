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Путин заявил, что не заразился COVID-19 благодаря вакцинации

Газета.Ru
43 минуты назад

Президент России Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцинации «Спутником V». Об этом он сообщил на заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает «Интерфакс».

Путин отметил пользу вакцинации от COVID для себя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые заболели. Но этого не произошло из-за иммунитета, который обеспечила вакцина «Спутник V», подчеркнул президент.

Ранее Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления. Он напомнил, что вакцинация способна спасти людей от инфицирования и тяжелого течения коронавируса.

До этого вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

В ответ на это председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов сказал, что решение о вакцинации гражданами регулируется этикой и моралью, а не законодательством.

Политика,Дмитрий Морозов,Владимир Путин,РАН,Госдума,Интерфакс,
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