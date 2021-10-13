В Госдуме призвали вернуть границы СССР

«То, что мы не вытянем нашу территорию без этого — это достаточно очевидно. На этой территории должен был жить миллиард человек, если бы не Ленин. На этой территории 100 лет назад жил каждый седьмой. Она под это и подготовлена. Ее нельзя вытащить 150 млн, мы не выживем. Мы не сможем контролировать одну седьмую часть планеты. Особенно после пандемийных падений. Исчезнет государство. Это же войны, конфликты, сепаратизм. Здесь только восстанавливать русские принципы государственного строительства на базе различных этнических народов», — отметил депутат.