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Депутат Госдумы призвал вернуть границы СССР

Ura.Ru
41 минуту назад

Чтобы сохранить Россию необходимо вернуть границы времен СССР. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, координатор «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Федоров.

В Госдуме призвали вернуть границы СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как вы думаете, откуда столько русских появилось? Славяне все? Конечно, нет. Это русская технология. Соответственно, ее надо возвращать. А для этого надо, в том числе восстанавливать границы нашего отечества с этими территориями. Естественно, с их согласия, на основе отмены незаконных решений 1991 года. Вернуть по закону в состав единой государственности», — сказал Евгений Федоров.

По его словам, для сохранения России, как государства это необходимо.

«То, что мы не вытянем нашу территорию без этого — это достаточно очевидно. На этой территории должен был жить миллиард человек, если бы не Ленин. На этой территории 100 лет назад жил каждый седьмой. Она под это и подготовлена. Ее нельзя вытащить 150 млн, мы не выживем. Мы не сможем контролировать одну седьмую часть планеты. Особенно после пандемийных падений. Исчезнет государство. Это же войны, конфликты, сепаратизм. Здесь только восстанавливать русские принципы государственного строительства на базе различных этнических народов», — отметил депутат.

«Надо чтобы все мигранты были только русские. Под этим мы понимаем именно культуру язык», — уточнил собеседник агентства.

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А если вернуть страны в состав России, то их жители прекратят быть мигрантами.

«Они будут такими же работниками. Если они будут приезжать без семей, то это будет, грубо говоря, командировка. Они будут чувствовать себя по-другому, не ущемленными. Их не будет отвергать среда», — заявил Федоров.

Ранее президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов заявил, что 300 тысяч гастарбайтеров, высланных из России за различные правонарушения, смогут вернуться в страну. 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы.

Политика,Вадим Коженов,Евгений Федоров,Госдума,
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