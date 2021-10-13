В России обратились к Киеву по вопросу Донбасса

"У меня вчера состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, и одной из важнейших тем саммита стала координация мер Украины и ЕС для достижения мира в восточной части нашей страны. Совместно с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса по вопросам мирного урегулирования на Донбассе полностью лежит на РФ, которая, вне сомнений, выступает стороной конфликта, что будет сегодня отмечено в совместном заявлении", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.