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Песков: Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе

Анна Безрукова
37 минут назад

Никаких военных подразделений России в южно-восточной части Украины не было и нет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В России обратились к Киеву по вопросу Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он добавил, что Украине следует самой разобраться с ситуацией в Донбассе. Это можно сделать через имплементацию "минских договоренностей", добавил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ЕС в заявлении по результатам общего саммита вновь укажут на ответственность России за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе.

"У меня вчера состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, и одной из важнейших тем саммита стала координация мер Украины и ЕС для достижения мира в восточной части нашей страны. Совместно с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса по вопросам мирного урегулирования на Донбассе полностью лежит на РФ, которая, вне сомнений, выступает стороной конфликта, что будет сегодня отмечено в совместном заявлении", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.

Напомним, отношения России и стран Запада ухудшились вследствие ситуации на Украине и вокруг Крыма, вошедшего в состав России после референдума на полуострове. Западные страны, обвинившие РФ во вмешательстве, ввели в отношении страны санкции, затем Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,ЕС,РИА Новости,
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