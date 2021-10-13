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Поклонская стала послом РФ в Кабо-Верде

Елена Прошина
1 час назад

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Путин нашел Поклонской новую работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - сказано в указе.

Так, она стала третьей действующей женщиной-послом России. Кроме нее, в настоящий момент Воробьева представляет интересы страны в Индонезии, а Митрофанова в Болгарии.

«Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе», - заявила сама Поклонская.

Другим указом президент освободил от обязанностей посла в республике Владимира Соколенко.

«Освободить Соколенко Владимира Григорьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - говорится в документе.

Сама новоиспеченная дипломат отметила, что готова отправиться в место назначения «хоть завтра».

«Пока идут все подготовительные мероприятия в Москве. Будет акт приема-передачи дел предыдущим послом. Я думаю, это займет неделю-две, но я готова отправиться хоть завтра», - добавила она.

Кабо-Верде - это маленькая республика на островах Зеленого Мыса у западного побережья Африки, жители которой говорят на португальском.
Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,РИА Новости,
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