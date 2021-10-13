Путин нашел Поклонской новую работу

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - сказано в указе.
Так, она стала третьей действующей женщиной-послом России. Кроме нее, в настоящий момент Воробьева представляет интересы страны в Индонезии, а Митрофанова в Болгарии.
«Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе», - заявила сама Поклонская.
Другим указом президент освободил от обязанностей посла в республике Владимира Соколенко.
«Освободить Соколенко Владимира Григорьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - говорится в документе.
Сама новоиспеченная дипломат отметила, что готова отправиться в место назначения «хоть завтра».
«Пока идут все подготовительные мероприятия в Москве. Будет акт приема-передачи дел предыдущим послом. Я думаю, это займет неделю-две, но я готова отправиться хоть завтра», - добавила она.