Терешкова оконфузилась после шутки про Жириновского

В ходе открытия сессии Государственной думы восьмого созыва произошел конфуз. Космонавт и депутат Валентина Терешкова забыла отключить свой микрофон, и ее короткую перепалку с коллегой Светланой Савицкой могли слышать все собравшиеся. Об этом сообщает издание Mk.ru.

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Во время непродолжительного перерыва Терешкова обратилась к Савицкой с вопросом: «Где поклонник ваш?». Та удивилась и спросила: «Какой?». «Жириновский!» — ответила ей депутат. На это Савицкая ответила: «Это ваш поклонник!».

При этом произошедший казус не стал препятствием для переизбрания Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы.

Ранее сообщалось, что публицист и телеведущий Анатолий Вассерман пришел на новое рабочее место в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с каким-то гаджетом на шее. По его словам, он волновался, что возникнут проблемы с охраной. Вассерман пояснил, что загадочный гаджет, с которым он пришел в Госдуму, — это простой планшет в чехле.

Также он добавил, никаких преград для ношения привычного ему набора инструментов нет, так как депутатов не досматривают.