МФЦ захотели обязать принимать карты «Мир»

Минэкономразвития России захотело обязать многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января 2022 года принимать карты платежной системы «Мир» и предоставить гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт (НСПК). Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — говорится в тексте документа. Планируется, что такая возможность появится с 1 января 2022 года.

Как говорится в пояснительной записке, проект постановления разработан по итогам проведенного Минэкономразвития мониторинга возможности совершения оплаты госпошлины и прочих платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в российских регионах. Мониторинг выявил случаи некачественного обслуживания заявителей при совершении ими оплаты госпошлины или платы с использованием наличных денежных средств.