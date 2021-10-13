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МФЦ захотели обязать принимать карты «Мир»

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Минэкономразвития России захотело обязать многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января 2022 года принимать карты платежной системы «Мир» и предоставить гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт (НСПК). Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

МФЦ захотели обязать принимать карты «Мир»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА НовостиРамиль Ситдиков / РИА Новости

«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — говорится в тексте документа. Планируется, что такая возможность появится с 1 января 2022 года.

Как говорится в пояснительной записке, проект постановления разработан по итогам проведенного Минэкономразвития мониторинга возможности совершения оплаты госпошлины и прочих платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в российских регионах. Мониторинг выявил случаи некачественного обслуживания заявителей при совершении ими оплаты госпошлины или платы с использованием наличных денежных средств.

Ранее компания Network International, которая является лидером на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила торгово-сервисным предприятиям ОАЭ техническую возможность приема карт «Мир». Компания уже подключает POS-терминалы партнерских предприятий к обслуживанию карт «Мир» в Дубае и других районах страны. К концу 2021 года планируется настроить все действующие терминалы сети для приема российский карт.

Политика,Общество,НСПК,Минэкономразвития,
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