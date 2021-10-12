«Интерес для страны»: Медведчук высказался за переговоры Путина и Зеленского

Лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук уверен, что в интересах Украины главе государства Владимиру Зеленскому необходимо вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

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"Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины", - сказал Медведчук после заседания суда во вторник.

Он считает, что власть должна одуматься и найти «интерес для страны и людей», заключающийся в мирном существовании, торговых отношениях и мире на Донбассе.

На Украине Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политик находится под домашним арестом.

В пятницу Медведчуку было предъявлено новое обвинение в госизмене и содействию терроризму. В частности, предполагается, что Медведчук причастен к реализации схемы поставки угля с территорий Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года.