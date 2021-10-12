Российская сторона в ходе встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд предложила снять все ограничения на работу диппредставительств обеих стран, которые вводились в последние годы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение конфронтации со стороны США приведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Было предложено выстраивать их на условиях равноправия и учета взаимных интересов.

Уточняется, что в беседе также участвовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.