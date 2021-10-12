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Раскрыты детали переговоров замглавы МИД РФ с Нуланд

Елена Прошина
44 минуты назад

Российская сторона в ходе встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд предложила снять все ограничения на работу диппредставительств обеих стран, которые вводились в последние годы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение конфронтации со стороны США приведет лишь к дальнейшей деградации двусторонних отношений. Было предложено выстраивать их на условиях равноправия и учета взаимных интересов.

Уточняется, что в беседе также участвовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

МИД обратился к США с предложением по санкциям

Переговоры Рябкова Нуланд прошли 12 октября в Москве. Рябков по итогам переговоров сообщил, что встреча хоть и была полезной, но не привела к прорыву в российско-американских отношениях. Он отметил, что позиции сторон плохо стыкуются и есть потенциал для обострения, если страны не приложат усилия для нормализации ситуации, пишет НТВ.

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