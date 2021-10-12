В Кремле ответили на вопрос о принадлежности Курил

Новый премьер-министр Японии заявил, что на южные острова Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.

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В Кремле заявили, что не приемлют высказываний о принадлежности Курильских островов Японии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

«Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе президента [Владимира] Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — отметил Песков.

Японский премьер, который убежден в принадлежности Курил Токио, также заявил о готовности к диалогу с российскими властями и указал, что ему должны поспособствовать все предыдущие партнерские договоренности.

В свою очередь член Совета Федерации Владимир Джабаров ответил, что данный вопрос не подлежит никакому обсуждению.

«Эта тема в парламенте поднимается лишь для успокоения японской общественности и политических партий», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что в Конституции России прописана неделимость территорий.