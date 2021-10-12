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Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации в России

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России. Такое указание глава государства дал депутатам нового созыва Госдумы на их первом заседании, 12 октября, сообщает ТАСС.

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что во многих регионах страны идет прирост инфицированных, а медицинские работники находятся в сложных условиях. Спасти людей от осложнений способна вакцинация, темпы которой необходимо наращивать в стране.

В качестве меры, которая могла бы стимулировать процесс вакцинации, Путин назвал просветительскую работу. В частности, глава государства заявил, что заняться ей должны и депутаты.

«Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации», – обратился президент к парламентариям.

При этом Путин отметил, что работа должна идти «без перегибов», постепенно объясняя преимущества вакцинации и побуждая россиян сделать прививку. Он отметил, люди доверяют политикам, а потому прислушаются к их советам.

Политика,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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