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Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ

ТАССиещё 4
13 минут назад

Президент России Владимир Путин встретится в среду с главами спецслужб стран СНГ.

Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа пройдет в формате видеоконференции. На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Руководители спецслужб прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества. Оно посвящено вопросам взаимодействия спецслужб СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин традиционно придает большое значение взаимодействию стран СНГ в такой чувствительной области, как безопасность. Поэтому президент РФ в предыдущие годы несколько раз обсуждал с руководителями спецслужб СНГ различные аспекты работы. Так, Путин подчеркивал необходимость совместных усилий в борьбе с терроризмом, констатировал важность работы спецслужб в современном мире при большом количестве разнообразных угроз, указывал на необходимость усиления координации действий коллег из стран Содружества.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,
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