Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ

Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа пройдет в формате видеоконференции. На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана , Армении , Белоруссии , Казахстана , Киргизии , Таджикистана , Туркмении и Узбекистана .

Руководители спецслужб прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества. Оно посвящено вопросам взаимодействия спецслужб СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин традиционно придает большое значение взаимодействию стран СНГ в такой чувствительной области, как безопасность. Поэтому президент РФ в предыдущие годы несколько раз обсуждал с руководителями спецслужб СНГ различные аспекты работы. Так, Путин подчеркивал необходимость совместных усилий в борьбе с терроризмом, констатировал важность работы спецслужб в современном мире при большом количестве разнообразных угроз, указывал на необходимость усиления координации действий коллег из стран Содружества.