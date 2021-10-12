Топ-5 самых ожидаемых законопроектов новой Госдумы

12 октября проходит первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. В нижнюю палату парламента уже вошли порядка 200 законопроектов, которые новым депутатам необходимо будет рассмотреть. С некоторыми из них чиновникам придется познакомиться в осеннюю сессию, сообщает «Комсомольская правда».

Справка о несудимости для водителей

Правительство направило в Госдуму законопроект, который вносит поправки в Трудовой кодекс. По нему водителям, у которых не погашена судимость, запретят работать водителями такси и общественного транспорта. В кабмине предлагают начать требовать от водителей справки об отсутствии судимости с 1 марта 2022 года.

Однако этот законопроект уже вызвал бурные споры, поскольку часть депутатов считает, что бывший осужденный действительно может находиться за рулем в неадекватном состоянии (таком же, как во время совершения преступления) и подвергать опасности жизни пассажиров. А, по мнению других чиновников, люди с судимостью должны иметь возможность работать и социализироваться.

За жестокое обращение над животными добавят административное наказание

Следующий законопроект предполагает ввести административную ответственность в дополнение к уголовной за издевательство над животными. Он предусматривает не только лишение свободы до 5 лет, но и штрафы.

Уточняется, что для физических лиц предлагают ввести штраф до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - значительно выше. Если нарушение совершено должностным лицом, то сумма штрафа будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей.

ТО для транспорта физических лиц может стать добровольным

Еще один проект закона внесен депутатами от «Единой России». Согласно ему, необходимость проходить техосмотр сохранится только для машин и мотоциклов старше четырех лет, причем только в случае продажи, постановки на учет или изменения конструкции. По существующим нормам, регулярное прохождение ТО обязательно для транспортных средств, с даты производства которых прошло уже четыре года и более.

Отмечается, что при желании автовладельцы по-прежнему смогут проходить техосмотр. Однако процедура будет добровольной только для физических лиц - для коммерческого транспорта ТО остается обязательным.

Педофилам будут давать пожизненный срок

Одним из самых ожидаемых для рассмотрения законопроектов стал документ, согласно которому наказание за педофилию будет распространяться на все случаи, когда жертвы несовершеннолетние, включая тех, кому от 14 до 18 лет.

Он же предлагает пожизненное заключение в случаях, когда насилие было совершено по отношению к двум и более детям, преступление оказалось повторным, а также для случаев, когда, кроме насилия, были и другие преступления.

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