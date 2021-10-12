В Кремле объяснили, почему Путин откладывает ревакцинацию

Президент Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от коронавируса, так как у него сохраняется высокий титр антител. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», - пояснил он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что в дальнейшем глава государства будет следовать рекомендациям врачей.
При этом Песков отметил, что помимо переговоров и выступлений в дистанционном формате у главы государства есть и очные встречи.
«Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали рабочий визит, который предстоит, премьер-министра Израиля - очное общение», - пояснил он.
23 марта Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. 14 апреля стало известно, что президент России сделал вторую прививку. Он сам сообщил об этом в ходе заседания президиума Русского географического общества.