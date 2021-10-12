«Предельно откровенно»: Рябков оценил переговоры с Нуланд

Встреча с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд была полезна, но пока позиции сторон «плохо стыкуются». Об этом заявил РИА Новости

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замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Виктория Нуланд прибыла в Москву в понедельник, 11 октября. Ее визит продлится до 13 октября. Известно, что у заместителя госсекретаря США планируются встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Сегодня в российском дипломатическом ведомстве прошли переговоры Виктории Нуланд и Сергея Рябкова. Они продолжались более полутора часов, пишет ТАСС.

По данным издания, Рябков первым покинул здание МИД России, Нуланд вышла спустя пять минут, села в свой автомобиль и уехала, не став отвечать на вопросы журналистов.

Заместитель министра иностранных дел России, комментируя переговоры, отметил, что разговор был «предельно откровенным» и полезным.

«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала - российского в США и американского в России - не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», - пояснил Сергей Рябков.

При этом он констатировал, что «позиции сторон плохо стыкуются».