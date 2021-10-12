«Предельно откровенно»: Рябков оценил переговоры с Нуланд

Встреча с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд была полезна, но пока позиции сторон «плохо стыкуются». Об этом заявил РИА Новости
замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Виктория Нуланд прибыла в Москву в понедельник, 11 октября. Ее визит продлится до 13 октября. Известно, что у заместителя госсекретаря США планируются встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.
Сегодня в российском дипломатическом ведомстве прошли переговоры Виктории Нуланд и Сергея Рябкова. Они продолжались более полутора часов, пишет ТАСС.
По данным издания, Рябков первым покинул здание МИД России, Нуланд вышла спустя пять минут, села в свой автомобиль и уехала, не став отвечать на вопросы журналистов.
Заместитель министра иностранных дел России, комментируя переговоры, отметил, что разговор был «предельно откровенным» и полезным.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала - российского в США и американского в России - не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», - пояснил Сергей Рябков.
При этом он констатировал, что «позиции сторон плохо стыкуются».
«Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее, разговор был полезен», - отметил замминистра.