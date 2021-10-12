Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Президент Владимир Путин, который сделал прививку от коронавируса весной, пока не проходил ревакцинацию, так как у него сохраняется высокий титр антител к коронавирусу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в дальнейшем Путин "будет следовать рекомендациям врачей".

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящий момент публичные встречи Путина главным образом идут в формате видео-конференц-связи. Однако есть у президента и очные контакты.

"Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали рабочий визит, который предстоит, премьер-министра Израиля - очное общение", - рассказал Песков.

Он также уточнил, что целый ряд очных встреч главы государства проходит в непубличном формате.