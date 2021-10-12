Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Президент Владимир Путин, который сделал прививку от коронавируса весной, пока не проходил ревакцинацию, так как у него сохраняется высокий титр антител к коронавирусу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", - сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что в дальнейшем Путин "будет следовать рекомендациям врачей".
При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящий момент публичные встречи Путина главным образом идут в формате видео-конференц-связи. Однако есть у президента и очные контакты.
"Сегодня он будет выступать перед депутатами в зале. Это очное общение. Встреча с премьер-министром Армении - очное общение. Мы упоминали рабочий визит, который предстоит, премьер-министра Израиля - очное общение", - рассказал Песков.
Он также уточнил, что целый ряд очных встреч главы государства проходит в непубличном формате.
Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Позже он рассказал, что привился "Спутником V". Как стало известно в сентябре, в окружении президента ковидом заболели несколько десятков человек. Сам Путин пояснял, что это произошло из-за того, что они своевременно не сделали повторную прививку. Президент вынужден был уйти на двухнедельную самоизоляцию, но, как позже он рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, прививка "сработала" и ему удалось не заболеть.