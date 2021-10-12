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Лавров назвал голословными утверждения СМИ о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca

ТАСС
48 минут назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник заявил журналистам, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca являются голословными.

Лавров ответил на обвинения в "краже" Россией формулы вакцины от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения [британских СМИ в адрес РФ], голословных обвинений было уже множество", - сказал Лавров.

Министр добавил, что не слышал этих обвинений в адрес РФ, а также напомнил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало негативные побочные эффекты, в частности приводило к тромбозу.

"Ни единого подобного случая со "Спутником V" не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил министр.

Британский таблоид The Sun 10 октября опубликовал статью, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V".

Политика,Сергей Лавров,
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