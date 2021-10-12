Путин провел переговоры с Макроном и Меркель без Зеленского

Главы Германии, Франции, Украины и России договорились об организации встречи министров иностранных дел своих стран в ближайшие недели. Об этом пишет РИА Новости.

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По информации издания, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в «нормандском формате» еще в 2019 году. Также лидеры стран договорились организовать встречу на министерском уровне между Германией, Францией, Украиной и Россией.

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Макроном и Меркель. Во время переговоров подчеркивалась необходимость дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также была затронута тема борьбы с терроризмом на африканском континенте и реализация Минских договоренностей 2015 года.