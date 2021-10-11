В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 2 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.65
Войти в почту

Макрон и Меркель позвонили Путину

Вероника Полынина
33 минуты назад

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Макрон и Меркель позвонили Путину
Фото: ТАССТАСС

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выразили озабоченность в связи с «пробуксовкой разрешения внутриукраинского конфликта». Все трое лидеров согласились с тем, что реализация минских договоренностей является безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе.

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)», - говорится в сообщении.

Путин, Меркель и Макрон поручили организовать встречу «нормандской четверки» на уровне глав МИД и изучить предпосылки для организации саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств.

Ранее в понедельник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции о подготовке саммита «нормандской четверки».

В офисе украинского лидера сообщили, что Зеленский, Меркель и Макрон отметили важность соблюдения договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в «нормандском формате» в декабре 2019 года.

Стороны договорились детально обсудить состояние выполнения данных договоренностей на следующей встрече. Канцлер Германии и президент Франции пообещали обсудить связанные с подготовкой к саммиту вопросы с президентом России Владимиром Путиным, отмечается в сообщении офиса.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,МИД,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители