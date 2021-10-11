Макрон и Меркель позвонили Путину

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Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выразили озабоченность в связи с «пробуксовкой разрешения внутриукраинского конфликта». Все трое лидеров согласились с тем, что реализация минских договоренностей является безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе.

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)», - говорится в сообщении.

Путин, Меркель и Макрон поручили организовать встречу «нормандской четверки» на уровне глав МИД и изучить предпосылки для организации саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств.

Ранее в понедельник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции о подготовке саммита «нормандской четверки».

В офисе украинского лидера сообщили, что Зеленский, Меркель и Макрон отметили важность соблюдения договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в «нормандском формате» в декабре 2019 года.