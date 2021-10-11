Путин объяснил свой кашель

Президент Владимир Путин заявил, что хорошо себя чувствует. Свой кашель он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой простудился, передаёт «Интерфакс».

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В ходе совещания по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашлял. Позднее на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила у него про кашель, отметив, что на следующей неделе его ждут на Международном женском форуме.

Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит, — ответил Путин.

По его словам, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции». Политик пожелал коллегам хорошего здоровья и попросил своевременно проводить реакцинацию.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом, по его словам, у него высокие титры антител после прививки и назвал происходящее «естественным экспериментом» по проверке эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Путин рассказывал, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Сотрудники из окружения главы государства начали заболевать коронавирусом в сентябре, однако точно выявить, на каком мероприятии они заразились, невозможно.