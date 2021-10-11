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Простудился: Путин объяснил свой кашель

News.ru
16 минут назад

Президент Владимир Путин заявил, что хорошо себя чувствует. Свой кашель он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой простудился, передаёт «Интерфакс».

Путин объяснил свой кашель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе совещания по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашлял. Позднее на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила у него про кашель, отметив, что на следующей неделе его ждут на Международном женском форуме.

Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит, — ответил Путин.

По его словам, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции». Политик пожелал коллегам хорошего здоровья и попросил своевременно проводить реакцинацию.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом, по его словам, у него высокие титры антител после прививки и назвал происходящее «естественным экспериментом» по проверке эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Путин рассказывал, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Сотрудники из окружения главы государства начали заболевать коронавирусом в сентябре, однако точно выявить, на каком мероприятии они заразились, невозможно.

5 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства уже «особо не соблюдает самоизоляцию».

Политика,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Интерфакс,
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