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Сурков дал политический прогноз до 2121 года

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Ближайшие 100 лет станут временами так называемого i-империализма и будут связаны с активным дележом и «колонизацией» киберпространства. Такой политический прогноз на период до 2121 года дал бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье для портала «Актуальные комментарии».

Сурков предсказал войны за «американское наследство»
Фото: Алексей Дружинин / РИА НовостиАлексей Дружинин / РИА Новости

По мнению Суркова, в грядущее столетие человечество переживет несколько войн за «американское наследство», при этом одна из них, по всей видимости, станет ядерной. В результате в мире возникнет новая система глобального распределения господства и подчинения.

В то же время экс-помощник российского лидера отметил, что сами модели государственного устройства будут меняться медленно и в ближайшие годы серьезные изменений не претерпят.

«Политические мутации копятся медленно, и только в конце века реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия», — предсказал Сурков.

В итоге привычные, ныне существующие формы политической организации общества будут вытеснены новыми, футуристическими паттернами, считает он. При этом точное время, когда это произойдет, Сурков не указал.

В июне Сурков в ходе интервью Financial Times допустил, что Украина в будущем может быть преобразована в конфедерацию с правом регионов самостоятельно решать вопросы. По его словам, страну разделит геополитическое притяжение России и Запада, между которыми она находится.

Сурков пришел в администрацию президента в 1999 году, став помощником руководителя АП. На протяжении многих лет он курировал вопросы внутренней политики, а также вопросы взаимоотношений России с Абхазией, Южной Осетией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Кроме того, Сурков известен как автор терминов «суверенная демократия» и «путинизм», последнему из которых он посвятил статью в 2019 году.

Политика,Владислав Сурков,Администрация Президента РФ,Financial Times,
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