В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 4 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.87
Войти в почту

Нуланд раскрыла главную тему переговоров в Москве

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Нуланд раскрыла главную тему переговоров в Москве
Фото: Boris Grdanoski / APBoris Grdanoski / AP

Основной темой переговоров, которые пройдут между российскими властями и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, станут отношения Москвы и Вашингтона. Главный вопрос на повестке предстоящих в Москве встреч раскрыла сама Нуланд в разговоре с РИА Новости.

Высокопоставленный американский дипломат прилетела в Москву в понедельник. Она пробудет в столице с 11 по 13 октября. Во время поездки она, в частности, встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В качестве помощника госсекретаря США Виктория Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать на территорию России. Власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители