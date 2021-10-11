Нуланд раскрыла главную тему переговоров в Москве

Фото: Boris Grdanoski / AP Boris Grdanoski / AP

Основной темой переговоров, которые пройдут между российскими властями и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, станут отношения Москвы и Вашингтона. Главный вопрос на повестке предстоящих в Москве встреч раскрыла сама Нуланд в разговоре с РИА Новости.

Высокопоставленный американский дипломат прилетела в Москву в понедельник. Она пробудет в столице с 11 по 13 октября. Во время поездки она, в частности, встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.